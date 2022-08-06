Изъятие российских активов на Украине, трейлер нового фильма Акопова и другие новости дня

Александр Роднянский перестал владеть российской киностудией «Нон-стоп продакшн», выпустившей ленты «Левиафан» и «Дылда». Теперь продюсер намерен сосредоточиться на создании международного многоязычного контента.

На Украине изъяты российские активы на общую сумму 765 млн долларов, заявил Владимир Зеленский. Власти собираются направить вырученные средства на оборону и восстановление страны.

«Ветераны России» требуют отменить концерт рэпера Вити АК-47 в Екатеринбурге. Они обвинили музыканта в пропаганде наркотиков, алкоголя и правонарушений.

Роскомнадзор заблокировал сайт крупнейшего СМИ Сахалинской области Sakh.com и местного портала Sakhalin.info. Жалобу на Sakh.com подала председательница регионального Совета солдатских матерей, которая сочла комментарии на форуме «злыми и жестокими».

Международная федерация шахмат признала россиянку Александру Костенюк лучшей шахматисткой 2021 года. ФИДЕ оценила, что гроссмейстер выиграла в прошлом году одновременно Кубок мира среди женщин и чемпионат мира по быстрым шахматам.

На площади Белорусского вокзала со стороны Бутырского вала построят 40-этажный небоскреб-кристалл. Это будет офисный центр класса А, выполненный в виде нескольких прислоненных друг другу башен на едином стилобате.

Французский ученый Этьен Клен выдал в твиттере фотографию колбасы за снимок с телескопа «Джеймс Уэбб». Но шутка вышла из‑под контроля — ему пришлось извинятся и отбиваться от нападок в распространении фейков.

Актриса Энн Хеч, известная по фильму «Шесть дней, семь ночей», серьезно пострадала в автомобильной аварии. Ее машина въехала в здание и загорелась. Хеч госпитализировали с ожогами.

Дэнни Трехо сыграет в криминальной драме «Alone Today», основанной на реальных событиях. Картина расскажет о женщине, которая находится в тяжелых отношениях с детективом, помогающим перевозить жертв секс-торговли через мексиканскую границу.

Ловите пару свежих трейлеров — новых эпизодов мультсериала по видеоигре Cuphead и второй полнометражки Бориса Акопова «Кэт».