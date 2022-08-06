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«Ветераны России» потребовали отменить концерт Вити АК-47 из‑за мата и пропаганды наркотиков

Семён Гудошников
Сегодня в 14:22

«Ветераны России» требуют отменить концерт рэпера Вити АК-47 в Екатеринбурге. Об этом глава организации Ильдар Резяпов рассказал News.ru.

По его словам, почти каждый трек рэпера «пропагандирует наркотики, алкоголь, курение, мелкие и крупные правонарушения», а слушают их в основном школьники до 16–17 лет. Общественник отмечает, что в текстах музыканта «много мата» и упоминания различных заболеваний, включая ВИЧ.

«Сам исполнитель Витя АК-47 позиционирует себя, как „крутой“, „четкий“ пацан, который якобы рулит в рэпе, и он в этом лучший, но на самом деле выглядит довольно смешно и жалко. Его так называемые песни ничего кроме отвращения у любого нормального человека не вызывают», — говорит Резяпов.

По его мнению, такие отечественные исполнители «скопировали все самое худшее из жанра рэпа — это скорее пародии на западный образ жизни». Глава организации считает, что России нужно поступать так же, как Китаю, где запретили татуировки и рэп на телевидении, чтобы «поле нашей тысячелетней культуры не заросло западным идеологическим сорняком — рэпом».

«Ветераны России» обратились с требованием не допустить проведение концерта к генпрокурору Игорю Краснову, главе МВД Владимиру Колокольцеву, руководителю СК Александру Бастрыкину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Выступление Вити АК-47 должно пройти 10 сентября на площадке «Ельцин-центра».

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