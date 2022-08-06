Александр Роднянский перестал владеть российской киностудией, выпустившей «Левиафан» и «Дылду»

Кинопродюсер Александр Роднянский вышел из состава учредителей российской студии «Нон-стоп продакшн», выпустившей фильмы «Левиафан» и «Дылда». Об этом сообщил «РБК».

Роднянский передал 99,8% компании новому гендиректору — им стал Александр Чуканов. Оставшиеся 0,2% принадлежат по-прежнему кипрской организации Snapfly Ltd и люксембургской Excalibur Development S.A.

«Мой профессиональный фокус полностью сместился в сторону производства международных многоязычных фильмов и сериалов для глобальной дистрибуции. Я двигался в эту сторону очень давно», — прокомментировал новость Роднянский.

Продюсер отметил, что спецоперация России на территории Украины не стала ключевым фактором ухода из «Нон-стоп продакшн». Боевые действия «лишь ускорили это движение», добавил он.

Роднянский пояснил, что в свете спецоперации не видит для себя возможности продолжать работать в России. Он неоднократно высказывался против происходящего на Украине.

Контрольная доля «Нон-стоп продакшн» принадлежала компании Роднянского AR Films с 2009 года. Сама организация была основана еще в 2005 году Сергеем Мелькумовым. В конце 2020 года в руках Роднянского оказались 99,8% бизнеса.