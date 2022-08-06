перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Александр Роднянский перестал владеть российской киностудией, выпустившей «Левиафан» и «Дылду» 1:33
Daniela Cuevas/Unsplash
Турция согласилась частично оплачивать газ в рублях 0:57
В Беларуси признали экстремистскими стикерпаки в Telegram 0:22
Северная Корея объявила о победе над коронавирусом Вчера в 23:26
Инсайдер Мэттью Беллони рассказал о причинах отмены фильма «Бэтгерл» Вчера в 22:35
Фильм Сета Рогена о черепашках-ниндзя выйдет в августе 2023 года Вчера в 21:04
Винника экстрадировали в США, вышел второй сборник хитов Эминема и другие новости дня
Вчера в 20:26 дайджест
Стриминговые сервисы HBO Max и Discovery+ объединят в единую платформу Вчера в 19:58
На крыше ресторана «Турандот» пройдет концерт электронной музыки Electric Sound Garden Вчера в 19:25
Maryland GovPics/Wikimedia Commons
Суд обязал Кевина Спейси выплатить 31 млн долларов создателям «Карточного домика» Вчера в 17:59
Шоколад Ritter Sport начнут производить в России. Скорее всего, под новым названием Вчера в 17:08
Сергей Шнуров отрицает, что приезжал на Донбасс Вчера в 16:32
«Кухня на районе» накормит горячими обедами подопечных фонда «Дари еду» Вчера в 16:11
В состав жюри премии «Электронная буква» вошли Юлия Высоцкая, Светлана Сурганова и Любовь Аксенова Вчера в 15:26
Игорь Иванко/Агентство «Москва»
«Яндекс» запустил синхронный голосовой перевод прямых трансляций на русский язык Вчера в 15:15
Минюст предложил разрешить предпринимательскую деятельность без регистрации Вчера в 14:09
IKEA расширила зону доставки по России на 10 городов, где нет магазинов сети Вчера в 14:00
Эминем выпустил сборник своих хитов «Curtain Call 2» Вчера в 13:32
Александра Винника экстрадировали в США. Там ему грозит до 50 лет тюрьмы Вчера в 13:19
Олег Булдаков/Blackwood/YouTube
Виктор Пелевин впервые за 19 лет не выпустит книгу в августе Вчера в 12:44

Александр Роднянский перестал владеть российской киностудией, выпустившей «Левиафан» и «Дылду»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:33

Кинопродюсер Александр Роднянский вышел из состава учредителей российской студии «Нон-стоп продакшн», выпустившей фильмы «Левиафан» и «Дылда». Об этом сообщил «РБК».

Роднянский передал 99,8% компании новому гендиректору — им стал Александр Чуканов. Оставшиеся 0,2% принадлежат по-прежнему кипрской организации Snapfly Ltd и люксембургской Excalibur Development S.A.

«Мой профессиональный фокус полностью сместился в сторону производства международных многоязычных фильмов и сериалов для глобальной дистрибуции. Я двигался в эту сторону очень давно», — прокомментировал новость Роднянский.

Продюсер отметил, что спецоперация России на территории Украины не стала ключевым фактором ухода из «Нон-стоп продакшн». Боевые действия «лишь ускорили это движение», добавил он.

Роднянский пояснил, что в свете спецоперации не видит для себя возможности продолжать работать в России. Он неоднократно высказывался против происходящего на Украине.

Контрольная доля «Нон-стоп продакшн» принадлежала компании Роднянского AR Films с 2009 года. Сама организация была основана еще в 2005 году Сергеем Мелькумовым. В конце 2020 года в руках Роднянского оказались 99,8% бизнеса.

События недели на afisha.ru
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Музыка с сильным характером»: Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Чайф», «Моральный кодекс»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
рок
«Панки в городе»: «Кис-кис», «Наив», «Операция пластилин», «План Ломоносова», Distemper
Клубный фестиваль с фаворитами бунтарской панк-музыки
приключение
Нахимовцы
Братья-близнецы крадут орден из Нахимовского училища
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Александр Роднянский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить