Международная федерация шахмат признала россиянку Александру Костенюк спортсменкой года

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) признала российского гроссмейстера Александру Костенюк лучшей шахматисткой 2021 года. Об этом сообщили на сайте Федерации шахмат России.

В 2021 году Костенюк стала победительницей Кубка мира среди женщин, выиграла Чемпионат мира по быстрым шахматам, а также заняла второе место на мировом первенстве по блицу.

Награждение гроссмейстера состоялось в индийском городе Ченнаи в ходе конгресса ФИДЕ. Федерация впервые в своей истории вручила женские индивидуальные награды.

Помимо Костенюк, отмечены за свои заслуги были вице-президент Международной ассоциации шахматистов-опорников Светлана Герасимова, руководитель общего отдела Федерации шахмат России Яна Сидорчук и пресс-атташе Этери Кублашвили.

Герасимову удостоили специальной премии, Сидорчук стала лучшим организатором Европы, а Кублашвили назвали лучшим в Европе женским фотографом.

Александра Костенюк родилась в Перми в 1984 году и начала шахматную карьеру в возрасте пяти лет. Она дважды выигрывала чемпионат России, становилась чемпионкой Европы, трижды побеждала на Всемирных Шахматных Олимпиадах.

Костенюк числится международным гроссмейстером среди мужчин с 2004 года (среди женщин — с 1998). В 2008 году спортсменка стала 12-й чемпионкой мира по шахматам среди женщин.