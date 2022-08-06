Вышел трейлер второй полнометражки Бориса Акопова «Кэт»

В сети появился первый трейлер драмы «Кэт» Бориса Акопова. Это второй полнометражный фильм режиссера и сценариста после картины «Бык».

Новая лента рассказывает о молодой эскортнице по имени Кэт, которая недавно стала матерью. У ребенка нет отца, и девушке приходится самостоятельно бороться за лучшее будущее для своего первенца.

В какой‑то момент Кэт сталкивается с серьезным внутренним конфликтом. Ей предстоит сделать выбор между материнством и бизнесом, который приносил ей неплохие деньги.