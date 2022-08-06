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Вышел трейлер второй полнометражки Бориса Акопова «Кэт»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:22

В сети появился первый трейлер драмы «Кэт» Бориса Акопова. Это второй полнометражный фильм режиссера и сценариста после картины «Бык».

Новая лента рассказывает о молодой эскортнице по имени Кэт, которая недавно стала матерью. У ребенка нет отца, и девушке приходится самостоятельно бороться за лучшее будущее для своего первенца.

В какой‑то момент Кэт сталкивается с серьезным внутренним конфликтом. Ей предстоит сделать выбор между материнством и бизнесом, который приносил ей неплохие деньги.

Главную героиню сыграла 25-летняя актриса Анастасия Кувшинова, на счету которой пока только один уже вышедший фильм — «Одержимая» 2021 года. Также в ролях: Дмитрий Карташов, Егор Трухин, Виктория Соловьева, Амбарцум Кабанян, Даниеле Галеа, Николай Шрайбер, Григорий Багров и другие.

Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 15 сентября 2022 года.

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