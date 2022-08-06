Французский ученый выдал в твиттере фото колбасы за космический снимок. Его обвинили в дезинформации

«Фотография Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звезды, расположенной в 4,2 световых годах от нас. Снимок сделан телескопом „Джеймс Уэбб“. Что за уровень детализации… День за днем мы открываем новые миры», — написал ученый.

В конце июля директор Комиссии по атомной энергии Франции, ведущий радиопрограммы «Вопросы о науке» Этьен Кляйн выложил в твиттере фотографию колбасы. Решив подушить над подписчиками, он заявил, что это снимок с космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Многие пользователи поверили Кляйну и решили, что это реальный космический снимок. В результате ученому пришлось пояснить, что его твит был простой забавой. Он посоветовал не доверять всем сообщениями даже из авторитетных источников.

«Я хочу принести извинения тем, кого могла шокировать моя мистификация, в которой нет ничего оригинального. Я лишь призываю быть осторожнее с кадрами, которые на первый взгляд несут в себе определенную информацию», — добавил он.

После этого некоторые юзеры раскритиковали Кляйна. Они заявили, что делиться такими твитами неуместно, не указав изначально, что это ложная информация. По мнению одного юзера, ученого даже следует уволить, а, возможно, и привлечь к уголовной ответственности, поскольку в обществе «должна быть нулевая терпимость» к таким вещам.