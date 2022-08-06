У Белорусского вокзала построят 40-этажный небоскреб-кристалл

40-этажный офисный центр появится в рамках пятой очереди строящегося комплекса «Slava» от MR Group. Он будет выполнен в виде нескольких прислоненных друг другу башен на едином стилобате.

На площади Белорусского вокзала со стороны Бутырского вала построят небоскреб, напоминающий по форме кристалл. Его макет представили на Московском урбанистическом форуме, передает телеграм-канал «Небоскребы России».

Согласно описанию проекта, это будет офисный центр класса А. Его площадь составит 110 тыс. квадратных метров, а башня станет архитектурной доминантой и «дополнит сложившийся облик Бегового и Тверского районов Москвы».

Сейчас на месте будущего небоскреба находится БЦ «Ямская-центр», который готовится к сносу. Сроки начала и окончания строительства пока не уточняются.