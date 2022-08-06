У Белорусского вокзала построят 40-этажный небоскреб-кристалл

На площади Белорусского вокзала со стороны Бутырского вала построят небоскреб, напоминающий по форме кристалл. Его макет представили на Московском урбанистическом форуме, передает телеграм-канал «Небоскребы России».
40-этажный офисный центр появится в рамках пятой очереди строящегося комплекса «Slava» от MR Group. Он будет выполнен в виде нескольких прислоненных друг другу башен на едином стилобате.
Согласно описанию проекта, это будет офисный центр класса А. Его площадь составит 110 тыс. квадратных метров, а башня станет архитектурной доминантой и «дополнит сложившийся облик Бегового и Тверского районов Москвы».
Сейчас на месте будущего небоскреба находится БЦ «Ямская-центр», который готовится к сносу. Сроки начала и окончания строительства пока не уточняются.