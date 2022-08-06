Владимир Зеленский заявил об изъятии на Украине российских активов на 765 млн долларов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране были изъяты российские активы на общую сумму 765 млн долларов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на администрацию украинского президента.

«Сегодня я провел совещание, посвященное санкционной политике, конфискации российских активов. Как сообщили правительственные чиновники, на Украине уже принудительно изъяты активы на 28 миллиардов гривен (765 млн долларов, — Прим. ред.). Эта работа продолжается. Предлагается конфисковать более чем 900 объектов, принадлежащих российскому государству. А если оценивать собственность не только террористического государства, но и его резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций, подлежащих изъятию», — говорится в заявлении Зеленского.

В марте Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Конфискацию разрешили проводить без какой‑либо компенсации стоимости имущества.

Как отмечает РИА «Новости», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предполагает, что средства, вырученные с конфискации имущества, пойдут на оборону и восстановление страны. По информации Бюро экономической безопасности Украины, на данный момент арестованы российские и белорусские активы на общую сумму более 1 млрд долларов.