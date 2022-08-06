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РКН заблокировал сайт крупнейшего сахалинского СМИ Sakh.com

Семён Гудошников
Сегодня в 12:32

Роскомнадзор заблокировал сайт крупнейшего СМИ Сахалинской области Sakh.com и местного портала Sakhalin.info. Об этом сообщает ТАСС.

Сайты заблокировали по требованию Генпрокуратуры. Точная причина ограничений неизвестна. В качестве основания указана статья 15.3 федерального закона «Об информации». Она регламентирует порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона (призывов к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в несанкционированных акциях, недостоверной общественно значимой информации).

В Sakh.com отметили, что не получали предупреждений от Роскомнадзора. Сотрудники издания сообщили «Тайге. Инфо», что их ресурс — не только местные новости и форум, из‑за которых могли заблокировать издание, но и различные сервисы — объявления, доставка еды, аренда квартир, продажа билетов. По их словам, Sakh.com — самая крупная ИТ-компания Сахалина со штатом более 70 человек.

«Говорит Москва» уточняет, что с жалобой на сайт обратилась в правоохранительные органы председательницы региональной общественной организации «Совет солдатских матерей» Нина Ключникова. Она заявляла, что комментарии на форуме sakh.com «часто были злыми, жестокими, бескультурными», а после начала военной операции на Украине «вышли за всякие рамки закона».

После 24 февраля в России было заблокировано более 5300 сайтов, подсчитала «Роскомсвобода». Хотя основной причиной блокировки становятся материалы о военных действиях, которые проводит российская армия на Украине, под бан попадают и сайты организаций, никак не связанных с политикой. К примеру, женского форума «Kidstaff — Советчица», интернет-компании Hostinger и сервера для Lineage 2.

Также в реестр запрещенных попали сайты крупных СМИ: «Медузы»*, «Дождя»*, «Эха Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, Colta, «Важных историй»*, «Настоящего времени»*, «Голоса Америки»*, ТВ-2, «Тайги.инфо», «Кавказского узла»*, The New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», «Бумаги» и TJ.

* Эти СМИ признаны Минюстом иностранными агентами.

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