Netflix показал трейлер новых эпизодов мультсериала по видеоигре Cuphead

Судя по ролику, в новых эпизодах появится еще больше анимированных персонажей-антагонистов из оригинальной игры. Например, Сладкая Королева и огромная коварная русалка Кала Мария.

На ютьюб-канале Netflix вышел трейлер новых серий «The Cuphead Show!» («Шоу Чашека!») — мультсериала по видеоигре Cuphead. Продолжение шоу выйдет на стриминговой платформе уже 19 августа.

В оригинальной игре персонаж Капхед (в русской озвучке — Чашек) проигрывает в споре с дьяволом и должен выплатить ему крупный долг. Для этого необходимо победить множество злодеев в формате «беги и стреляй». В Cuphead можно играть и вдвоем — второго героя мультсериала зовут Магмен (Кружек).

В «Шоу Чашека!» Капхед — импульсивный и дерзкий, а Магмен — более спокойный и осторожный. В продолжении также появится третий персонаж — чашечка с позолоченной каймой по имени Miss Chalice (из сиквела игры под названием Delicious Last Course).

На русский язык первую часть шоу дублировали актеры Максим Якимов (Капхед), Иван Калинин (Магмен), Евгений Толоконников, Варвара Чабан и Филипп Лебедев. Кто озвучит нового главного героя в продолжении, пока неизвестно.