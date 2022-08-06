Дэнни Трехо сыграет Фернана Магеллана в исторической драме «1521»

Голливудский актер Дэнни Трехо («Мачете», «От заката до рассвета», «Дети шпионов») получил главную роль в исторической драме про португальского мореплавателя Фернана Магеллана. Об этом пишет Variety.

Картина получила название «1521». В этом году Магеллан возглавил испанскую экспедицию и стал одним из первых европейцев, побывавших в Азии. 16 марта 1521 года мореплаватель прибыл на архипелаг, известный сегодня как Филиппины.

В центре сюжета окажется битва при Мактане. Фернан Магеллан попытался колонизировать Филиппины, но один из вождей островов Мактан Лапу-Лапу не собирался отдавать власть и разбил силы исследователя. В ходе битвы, 27 апреля 1521 году, португальский исследователь был убит.

Помимо Трехо, к актерскому составу присоединился Майкл Копон («Клиника», «Холм одного дерева», «Могучие рейнджеры»). Он сыграет Мактана Лапу-Лапу.

Сценарий написала Мэри Крелл-Оиши. Ожидается, что съемки драмы «1521» стартуют уже в этом месяце, на филиппинском острове Палаван.