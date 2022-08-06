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Актрису Энн Хеч госпитализировали с серьезными ожогами после ДТП

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:01

Американскую актрису Энн Хеч, известную по фильмам «Шесть дней, семь ночей» и «Бабник», госпитализировали с серьезными ожогами после автомобильной аварии. Об этом сообщил TMZ.

По информации издания, машина Хеч на полном ходу въехала в здание гаража в Лос-Анджелесе, а затем и в соседний дом. Актриса в этот момент находилась за рулем. После этого автомобиль загорелся.

Местные жители попытались вытащить Хеч из машины после первого столкновения, однако актриса попыталась уехать с места происшествия. Следом за этим она попала во вторую, более серьезную аварию.

Судя по полученным женщиной травмам, выбраться из машины после второго столкновения самостоятельно ей не удалось. TMZ опубликовал снимки, на которых видно, как Хеч уносят на носилках медики — на ее одежде при этом можно заметить следы горения.

Скорая помощь увезла актрису в больницу, где она находится в данный момент. Врачи утверждают, что ее жизнь вне опасности. TMZ подозревает, что Хеч находилась в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента, однако ее состояние не позволяет специалистам пока провести тесты на содержание алкоголя в крови.

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