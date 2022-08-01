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Закон о запрете усыновления детей иностранцами, уход Lipton из России и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:47

В Госдуму внесли законопроект о запрете усыновления детей гражданами всех недружественных стран. Передача ребенка-сироты в иностранные семьи, по мнению депутатов, не отвечает национальным интересам России.

Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. Взять со вкладов и счетов можно не более 10 тыс. долларов или такую же сумму в евро, остальные деньги выдают в рублях по официальному курсу.

Из порта Одессы вышло первое с начала спецоперации судно с сельхозпродукцией. Сухогруз «Разони», который ходит под флагом Сьерра-Леоне, должен доставить 26 тыс. тонн кукурузы в порт ливийского Триполи.

Россия ввела санкции против 39 британских политиков, бизнесменов и журналистов в качестве ответной меры. В список попали премьер Дэвид Кэмерон, замминистра транспорта Уэнди Мортон, обозреватель The Times Дэвид Ааронович и другие.

Чаи Lipton, Brooke Bond и Saito перестанут производиться в России к концу 2022 года. Предприятие по их производству в Петербурге ликвидируют, а персонал сократят.

В возрасте 89 лет умерла актриса Нишелл Николс. Наибольшую популярность ей принесла роль лейтенанта Ухуры в сериале «Звездный путь» 1966 года. Ее поцелуй с капитаном Кирком (Уилльям Шатнер) стал первым межрасовым поцелуем в истории американского ТВ.

Нетрезвый мужчина проник в храм Христа Спасителя и пустил внутри здания воду через пожарные рукава. На выходе из храма его задержала охрана. Злоумышленника арестовали по обвинению в вандализме.

В Индонезии заблокировали Steam, Epic Games Store, Nintendo Online, PayPal и другие сервисы для 270 млн человек. Компании не выполнили новые требования правительства о модерации контента.

Новый альбом Бейонсе «Renaissance» поставил рекорд по стримам в Spotify. В день релиза 29 июля его послушали 43 млн раз, это лучший показатель для пластинок женщин-исполнительниц за 2022 год.

«Все везде и сразу» стал первым фильмом в истории A24, который заработал 100 млн долларов по всему миру. При этом бюджет картины составил 25 млн.

Вышел трейлер сериала «Андор», действие которого развивается за пять лет до событий «Изгоя-один». Проект расскажет о приключениях Кассиана Андора, готовящемся восстании против Империи и о том, как в него были вовлечены люди и планеты.

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