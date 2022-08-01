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В Госдуму внесли законопроект о запрете усыновления детей гражданами всех недружественных стран

Семён Гудошников
Сегодня в 16:26

Пять депутатов от ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Новых людей» внесли в Госдуму законопроект, который запрещает усыновление российских детей гражданами всех недружественных государств. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к проекту утверждается, что «уже многие годы „коллективный запад“ подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности». Передача ребенка-сироты в иностранные семьи, по мнению депутатов, не отвечает национальным интересам России.

«„Хочешь победить народ — воспитай его детей“. Передача наших детей на воспитание в недружественные страны — это удар по будущему нации», — говорится в документе.

По данным авторов инициативы, на начало 2021 года в семьях иностранных усыновителей воспитывались около 17,5 тыс. детей-сирот из России. В семьях российских граждан число усыновленных детей составляло 455,8 тыс., говорят депутаты.

Они заявляют, что каждый год все больше россиян принимают в семью сирот, в то время как доля иностранного усыновления российских детей, напротив, падает. «Выпады оппонентов о том, что иностранные граждане спасают наших детей-сирот и преимущественно усыновляют детей-инвалидов, не подтверждаются статистикой», — утверждают они.

Инициатива расширяет «закон Димы Яковлева», принятый в России в декабре 2012 года. Он запретил усыновлять российских детей гражданам США. Новые правила стали ответом на «закон Магнитского» (антироссийский санкционный список) и получили название в память о погибшем двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец запер на солнцепеке в автомобиле.

Список недружественных стран появился в мае 2021 года. Тогда правительство внесло в него только США и Чехию. После начала российской военной операции на Украине и последовавшими за ней санкциями список значительно увеличился. Сейчас в него входят 49 государств, включая все страны Европейского союза, Великобританию, Исландию, Канаду, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Украину, Сингапур, Черногорию, Японию и Швейцарию.

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