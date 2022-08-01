Центробанк продлил ограничение на снятие иностранной валюты еще на полгода

Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. Об этом говорится в телеграм-канале регулятора.

ЦБ сохранил лимит в 10 тыс. долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной валюты со своего вклада или счета, остальные средства можно взять только в рублях по официальному курсу.

Кроме того, снимать можно лишь деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Выдают иностранную валюту в долларах США или в евро, независимо от валюты вклада или счета.

Для юрлиц-резидентов сохраняется ограничение на командировочные расходы — не более 5 тыс. долларов США или не свыше такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов и японских иенах.

«Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — пояснил регулятор.

Валютные ограничения были введены в марте 2022 года сроком на полгода. Они несколько раз смягчались, в частности, изначально продажа любой валюты физическим лицам была запрещена, но в мае запрет оставили лишь для долларов и евро.