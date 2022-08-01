перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Renaissance» Бейонсе поставил рекорд по прослушиваниям в Spotify 13:50
Вице-премьер Хуснуллин назвал трудовой рынок КНДР «очень интересным» 13:37
«Все везде и сразу» стал первым фильмом А24 со сборами в 100 млн долларов 13:04
Центробанк продлил ограничение на снятие иностранной валюты еще на полгода 12:54
Объединенная киносеть начнет показывать «кинопродукт» — смесь российских и голливудских картин 12:15
Adam Wilson/Unsplash
Импорт крепких напитков в Россию сократился на треть 10:07
Косово отложит на 30 дней запрет на сербские документы, когда сербы разберут баррикады 9:04
Президент Сербии: армия Косова намерена начать операцию на севере частично признанной республики Вчера в 21:05
Жертвами наводнения в американском штате Кентукки стали 26 человек Вчера в 20:27
Анатолий Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена-Барре Вчера в 19:24
Атака на штаб ВМФ в Севастополе, тестирование игр в TikTok и другие новости дня
Вчера в 19:03 дайджест
В Новой Москве построят музей ретроавтомобилей Вчера в 18:52
The Sunday Times: принц Чарльз принял 1 млн фунтов пожертвований от семьи Усамы бен Ладена Вчера в 17:40
Тейлор Свифт раскритиковали за частые перелеты на своем самолете Вчера в 17:17
В Севастополе ввели желтый, предпоследний уровень террористической опасности Вчера в 16:12
Андрей Никеричев/Агентство «Москва»
Боец Александр Емельяненко анонсировал заявление по поводу возможного завершения карьеры Вчера в 15:44
Власти Испании использовали фото женщин без их ведома. Одной из них «добавили» ногу вместо протеза Вчера в 15:35
Путин утвердил Корабельный устав и Морскую доктрину Вчера в 14:59
TikTok запустил в приложении мини-игры — пока в тестовом режиме Вчера в 14:34
В конце года на экраны выйдет фильм «Броненосец» о противостоянии Эйзенштейна и Мейерхольда Вчера в 13:50

Центробанк продлил ограничение на снятие иностранной валюты еще на полгода

Семён Гудошников
Сегодня в 12:54

Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. Об этом говорится в телеграм-канале регулятора.

ЦБ сохранил лимит в 10 тыс. долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной валюты со своего вклада или счета, остальные средства можно взять только в рублях по официальному курсу.

Кроме того, снимать можно лишь деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Выдают иностранную валюту в долларах США или в евро, независимо от валюты вклада или счета.

Для юрлиц-резидентов сохраняется ограничение на командировочные расходы — не более 5 тыс. долларов США или не свыше такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов и японских иенах.

«Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — пояснил регулятор.

Валютные ограничения были введены в марте 2022 года сроком на полгода. Они несколько раз смягчались, в частности, изначально продажа любой валюты физическим лицам была запрещена, но в мае запрет оставили лишь для долларов и евро.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
приключение
Нахимовцы
Братья-близнецы крадут орден из Нахимовского училища
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Не звезди!
Французская комедия про неисправимого лгуна
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить