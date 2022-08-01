«Вот как выглядит революция»: вышел трейлер сериала «Андор»

В ролике рассказывается о напряженном начале восстания против Империи и происхождении Кассиана Андора. В нем также появляется Пил Геррер ( Форест Уитакер ), который разговаривает по телефону с Лютеном Раэлем (Стеллан Скарсгорд).

В сети появился полноценный трейлер сериала «Андор», события которого разворачиваются во вселенной «Звездных войн». Премьера проекта состоится на Disney+ 21 сентября.

Действие первого сезона шоу будет развиваться за пять лет до событий «Изгоя-один: Звездные войны. Истории», а второй затронет последующие четыре года.

Сериал расскажет о приключениях Кассиана Андора, готовящемся восстании против Империи и о том, как в него были вовлечены люди и планеты.

В «Андоре» снялись Диего Луна, Женевьева О’Райлли, Адриа Архона, Стеллан Скарсгорд, Кайл Соллер, Фиона Шоу и Клеменс Шик.