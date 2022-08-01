«Renaissance» Бейонсе поставил рекорд по прослушиваниям в Spotify

Новый альбом Бейонсе «Renaissance» поставил рекорд по прослушиваниям в Spotify. Об этом сообщает Hypebeast.

29 июля «Renaissance» стал самым продаваемым женским альбомом. За день релиз послушали более 43 миллионов человек. Кроме того, все треки с него попали в топ-25 американского Spotify, а семь из них вошли в топ-10.

Пластинка стала первым релизом в запланированной трилогии, материал для которой Бейонсе писала в течение трех пандемийных лет. «Моей целью было создать безопасное место. Место без суждений. Место, где можно освободиться от перфекционизма и лишних мыслей. Место, где можно кричать, освобождаться, чувствовать свободу», — рассказала артистка.

«Renaissance» стал седьмым студийным альбомом певицы и первым с далекого 2016-го, когда свет увидел «Lemonade».