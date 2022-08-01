Россия ввела санкции против 39 британцев

Россия ввела санкции в отношении 39 британских политиков, бизнесменов и журналистов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД.

В министерстве объяснили такое решение ответными мерами на действия Великобритании.

В список попали бывший премьер Дэвид Кэмерон, замминистра транспорта Уэнди Мортон, министр финансов и экономики правительства Шотландии Кейт Форбс, обозреватель The Times Дэвид Ааронович, редактор военных новостей газеты The Guardian Дэн Саббах и другие.

По мнению МИДа, они «способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию».

26 июля Великобритания ввела санкции против 27 российских губернаторов. В число тех, кому запрещен въезд на британскую территорию и чьи активы при их наличии будут заморожены, вошли губернаторы Ленинградской, Свердловской, Амурской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Вологодской, Калужской и Нижегородской областей.