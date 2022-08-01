Чаи Lipton, Brooke Bond и Saito перестанут производиться в России

Чаи Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в России к концу 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Ekaterra, которая владеет этими брендами.

После того, как производство будет закрыто, Ekaterra прекратит продажу и дистрибуцию чаев. «Продукцию этих брендов все еще можно будет найти в магазинах до тех пор, пока не кончатся запасы партнеров», — рассказали в компании.

В Ekaterra также подчеркнули, что других активов в России у компании нет.

В пресс-службе компании рассказали, что решение о продаже бизнеса Еkaterra было принято CVC Capital Partners Fund VIII и Unilever на глобальном уровне. В 2021 году компания была выделена в отдельное бизнес подразделение, а в июле 2022 года CVC купили бренды Еkaterra.