«Все везде и сразу» стал первым фильмом А24 со сборами в 100 млн долларов

Комедия студии А24 «Все везде и сразу» преодолела кассовый рубеж в 100 млн долларов в мировом прокате. Об этом сообщает Variety.

Это первый фильм студии, который достиг такой отметки в прокате при бюджете в 25 млн. На сегодняшний день картина собрала 68,9 млн в США и еще 31,1 млн в мире: в Великобритании (6,2 млн), Канаде (5,1 млн), Австралии (4,5 млн), России (2,4 млн), Тайвани (2,3 млн), Мексике (2 млн), Гонконге (1,7 млн), Германии (1,5 млн) и Нидерландах (1,1 млн).

«Все везде и сразу» рассказывает о женщине по имени Эвелин, в чьей жизни царит вечный бардак. Неожиданно она обнаруживает, что обладает способностью видеть версии себя из параллельных вселенных и перемещаться между ними. В полнейшем хаосе женщина должна спасти всю мультивселенную от загадочной злой сущности и спасти дочь.

В качестве режиссеров проекта выступили Дэн Кван и Дэниел Шайнерт. Главную роль исполнила Мишель Йео («Мемуары гейши»).