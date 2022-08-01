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Первое судно с зерновыми вышло из порта Одессы в рамках «продуктовой сделки»

Семён Гудошников
Сегодня в 11:18

Из порта Одессы вышло первое с начала российской военной операции на Украине судно с сельхозпродукцией. Им стал сухогруз «Разони», который ходит под флагом Сьерра-Леоне, передает Минобороны Турции.

На борту «Разони» 26 тыс. тонн кукурузы. 2 августа оно должно прибыть в Стамбул, где пройдет досмотр. Затем сухогруз отправится в конечный пункт назначения — порт ливанского Триполи.

Первый караван с украинскими зерновыми будет состоять из 16 сухогрузов. Их будут сопровождать беспилотники, за их перемещением через спутники будут следить представители стамбульского Совместного координационного центра.

По оценке Киева, на Украине из‑за спецоперации оказались заблокированы от 20 до 25 млн тонн сельхозпродукции: зерна, кукурузы, ячменя, подсолнечного масла. Владимир Зеленский заявлял, что к осени этот объем может вырасти до 75 млн тонн.

22 июля Россия и Украина подписали два отдельных соглашения с представителями ООН и Турции о вывозе зерна с Украины. Документы предполагают, что стороны откажутся от атак на портовые сооружения, украинская сельхозпродукция сможет беспрепятственно выходить из черноморских портов, а с продажи российской снимут все ограничения.

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