Пьяный мужчина устроил потоп в храме Христа Спасителя. Его арестовали за вандализм

Нетрезвый мужчина устроил потоп в храме Христа Спасителя. Ночью 29 июля он пустил воду внутри здания через пожарные рукава. Теперь злоумышленник арестован. Об этом сообщил «Коммерсант».

Хамовнический суд избрал меру пресечения для Алексея Ратникова в виде заключения под стражу. Мужчине вменяют уголовную статью о вандализме по мотивам религиозной деятельности.

Ратникову грозит лишение свободы вплоть до трех лет. Ходатайство об аресте задержанного рассматривала судья Марина Сырова, которая приговорила к реальным срокам участниц Pussy Riot за акцию в храме Христа Спасителя.

Храм в данный момент работает в обычном режиме. «Никаких протечек, потопов не было, все в порядке», — заявил протоирей Михаил Рязанцев. Ранее в СМИ появлялась информация, что в храме затопило коридоры двух этажей, администрацию фонда, подворья и малую библиотеку.

Ратников, по информации телеграм-канала Baza, был задержан охраной на выходе из храма. Во время разговора с охранниками он не мог объяснить, зачем разбил окно цокольного этажа и проник в храм, но заявил, что его туда «кто‑то послал». РИА «Новости» сообщало, что Ратников был неоднократно судим и проходил принудительное лечение.