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Правительство Индонезии заблокировало Steam и Epic Games Store для 270 млн человек

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:41

Правительство Индонезии заблокировало Steam, Epic Games Store, Nintendo Online, PayPal и другие сервисы на территории страны. Об этом сообщает Kotaku.

Такое решение было принято из‑за новых правил лицензирования. Для работы в Индонезии компании должны были зарегистрироваться в базе Министерства связи и информационных технологий страны (Kominfo) до 29 июля.

В итоге многие своевременно не выполнили новые требования страны о модерации контента. Так, теперь сервисы должны раскрывать данные определенных пользователей, а также удалять материалы, которые признают незаконными или нарушающими общественный порядок.

Власти Индонезии заблокировали не только сайты, но и серверы игр, среди которых Dota-2, Counter-Strike и Fortnite. В то же время доступ к PayPal был временно восстановлен, чтобы клиенты могли вывести свои деньги с платформы.

Индонезия с населением в 270 млн человек является огромным рынком онлайн-услуг. The Diplomat подчеркивает, что страна занимает третье место по числу пользователей Facebook*, а также входит в первую десятку по количеству юзеров YouTube, TikTok, Twitter, Instagram* и WhatsApp.

* Instagram и Facebook принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

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