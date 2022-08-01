Умерла звезда сериала «Звездный путь» Нишель Николс

В возрасте 89 лет умерла американская актриса Нишель Николс. Об этом сообщает Deadline.

По словам ее сына, актриса умерла по естественным причинам.

Грейс Николс родилась 28 декабря 1932 года в Роббинсе, штат Иллинойс. Наибольшую известность Николс принесла роль лейтенанта Ухуры в телесериале «Звездный путь» 1966 года, а также в его полнометражных продолжениях. Ее поцелуй с капитаном Кирком (Уильямом Шетнером) стал первым межрасовым поцелуем в истории американского ТВ.

Позже NASA использовало Николс в качестве пресс-секретаря для привлечения женщин и афроамериканцев в ряды астронавтов. Так, доктор Мэй Джемисон стала первой чернокожей женщиной, совершившей полет на борту космического челнока. Она ссылалась на «Звездный путь» как на фактор, который повлиял на ее решение присоединиться к космической организации.

Николас также снималась в таких проектах, как «Герои», «Гаргульи», «Снежные псы», «Грузовик Тернер», «Истина в любви», «Ну что, приехали?» и «Белая орхидея».