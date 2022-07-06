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Штраф «Новой газеты», первый в России приговор за продажу чит-кодов и другие новости дня
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Экс-замминистра культуры Григория Пирумова приговорили к 8,5 года тюрьмы за хищение бюджетных денег 18:38
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В России впервые приговорили к ограничению свободы за продажу читов для World of Tanks 16:30
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Дайджест

Штраф «Новой газеты», первый в России приговор за продажу чит-кодов и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:24

Бывшего замминистра культуры Григория Пирумова приговорили к 8,5 года колонии строгого режима за хищение бюджетных средств. По данным следствия, он присвоил около 900 млн рублей в ходе строительства зданий музея Эрмитаж в Петербурге.

Суд в Москве оштрафовал «Новую газету» на 300 тыс. рублей. В пресс-службе суда заявляют, что газета нарушила статью КоАП о распространении заведомо недостоверной информации.

«Тинькофф Банк» приостановил исходящие SWIFT-переводы до 1 октября. Это касается физлиц и операций во всех валютах, включая доллары. В банке заявили, что западные партнеры не выполняют своих договоренностей.

Правительство одобрило проект, по которому Россия и ЛНР взаимно признают дипломы, а также квалификационные и ученые степени специалистов. Также будет развиваться сотрудничество в сфере образования и науки.

Студенты, которые участвовали в борьбе с пандемией коронавируса, получат 20 баллов при зачислении в ординатуру. Преимущество можно будет использовать при поступлении в любой вуз.

Третьяковская галерея заказала пуленепробиваемую капсулу для полотна Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», отреставрированного после нападения в 2018 году. Таким же материалом закрыты картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» и «Весна» в галерее Уффици во Флоренции.

Суд Екатеринбурга приговорил разработчика видеоигр Андрея Кирсанова к 2,5 года ограничения свободы за продажу чит-кодов для World of Tanks и World of Warships. Это первое в России уголовное дело такого рода.

После сбоя при запуске прощальной распродажи IKEA предложила оформлять заказы с помощью заявок. Но теперь шведская сеть заморозила их прием и ввела ряд ограничений, включая максимальную сумму покупки (1 млн рублей).

В Москве создадут платформу для сборки электрокаров на базе «москвича». Их будут производить на бывшем заводе Renault, который перешел в собственность столицы.

Сооснователь и барабанщик Blur Дейв Раунтри записал дебютную сольную песню «London Bridge». В этом году выйдет его первый альбом, дата релиза и название пока не раскрываются.

Вышел отрывок из эксклюзивного тизера сериала по вселенной «Властелина Колец». В нем главные герои наблюдают за падением загадочного метеорита. Полный ролик доступен только для подписчиков Amazon.

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