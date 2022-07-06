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Правительство одобрило соглашение о взаимном признании образования между Россией и ЛНР

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:18

Правительство одобрило проект соглашения о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней между Россией и Луганской народной республикой (ЛНР). Об этом сообщает «Интерфакс».

В соглашении сказано, что Россия и ЛНР будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки.

«Проект такого соглашения уже согласован с российским МИД и предварительно проработан с луганской стороной. Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина Минобрнауки поручается подписать этот документ от имени правительства России», — сказано в заявлении правительства.

Ранее кабмин одобрил проект о взаимном признании дипломов между Россией и Донецкой народной республикой (ДНР).

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