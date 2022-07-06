Собянин анонсировал создание платформы для сборки электромобилей «москвич»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что бывший завод Renault в Москве наряду с производством автомобилей с двигателем внутреннего сгорания займется разработкой российской платформы для сборки электромобилей «москвич». Его слова передает ТАСС.

Первым этапом станет «крупноузловая сборка машин из дружественных нам стран», вторым — более глубокая локализация этого производства, рассказал градоначальник. Работа над платформой для электрического «москвича» стартует сегодня, 6 июля.

Партнером правительства Москвы (на его баланс перешел завод, ранее принадлежавший Renault) стал КамАЗ. Поставщиками компонентов — как для традиционных автомобилей, так и для электрических — станут различные производители из «дружественных стран», подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Там добавили, что КамАЗ и столичное правительство начали организовывать производство основных комплектующих: электродвигателей, аккумуляторов, систем управления и безопасности, а также других компонентов.

Именно создание электрокаров в пресс-службе назвали приоритетом завода «Москвич». Согласно сообщению городской администрации, их намерены выпускать для использования в качестве личного и городского транспорта — такси и каршеринга в Москве и области, а также в других регионах страны.

По данным мэрии, ежегодная потребность в электромобилях только у сервисов такси и каршеринга в Москве и Подмосковье составляет от 40 до 60 тыс. единиц.

Издание Autonews опубликовало фотографии слайдов презентации, которые были показаны во время подписания соглашения между мэрией и КамАЗом. Они также есть в фотобанках ТАСС и агентства «Москва».