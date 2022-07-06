Собянин анонсировал создание платформы для сборки электромобилей «москвич»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что бывший завод Renault в Москве наряду с производством автомобилей с двигателем внутреннего сгорания займется разработкой российской платформы для сборки электромобилей «москвич». Его слова передает ТАСС.
Первым этапом станет «крупноузловая сборка машин из дружественных нам стран», вторым — более глубокая локализация этого производства, рассказал градоначальник. Работа над платформой для электрического «москвича» стартует сегодня, 6 июля.
Партнером правительства Москвы (на его баланс перешел завод, ранее принадлежавший Renault) стал КамАЗ. Поставщиками компонентов — как для традиционных автомобилей, так и для электрических — станут различные производители из «дружественных стран», подчеркнули в пресс-службе мэрии.
Там добавили, что КамАЗ и столичное правительство начали организовывать производство основных комплектующих: электродвигателей, аккумуляторов, систем управления и безопасности, а также других компонентов.
Именно создание электрокаров в пресс-службе назвали приоритетом завода «Москвич». Согласно сообщению городской администрации, их намерены выпускать для использования в качестве личного и городского транспорта — такси и каршеринга в Москве и области, а также в других регионах страны.
По данным мэрии, ежегодная потребность в электромобилях только у сервисов такси и каршеринга в Москве и Подмосковье составляет от 40 до 60 тыс. единиц.
Издание Autonews опубликовало фотографии слайдов презентации, которые были показаны во время подписания соглашения между мэрией и КамАЗом. Они также есть в фотобанках ТАСС и агентства «Москва».
Модельная линейка «москвича» изначально будет включать пять автомобилей — четыре кроссовера и один электрокар, пишет Autonews.
«Судя по изображением, под легендарной маркой будут выпускать машины китайской компании JAC. Во всяком случае, машины на снимках очень напоминают модели именно этого бренда (в частности, кроссоверы JS4 и JS7)», — передает издание. При этом какие‑либо логотипы на изображениях автомобилей пока отсутствуют.
16 мая стало известно, что группа Renault подписала соглашение о передаче своих российских активов России и правительству Москвы. Сергей Собянин тогда заявил, что на московском заводе Renault вновь начнут производить легковые автомобили под брендом «Москвич».
Выпуск электрокаров под этой маркой спустя несколько дней анонсировал министр транспорта Виталий Савельев.
Вчера, 5 июля, Собянин сообщил, что столица перейдет на электрические автобусы в течение пяти-шести лет, — такой вектор развития транспорта, по его словам, обусловлен общемировым трендом. «Это (Москва. — Прим. ред.) будет город номер один по количеству электрического транспорта», — добавил он.