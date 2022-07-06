Загадочный метеорит в новом тизере сериала по вселенной «Властелина Колец»

В полноценном видео показали главных героев, которые наблюдают из разных концов Средиземья за падением загадочного метеорита. Предполагается, что именно это запустит цепочку событий первого сезона.

Amazon опубликовал на своем ютьюб-канале отрывок из эксклюзивного тизера сериала по вселенной «Властелина Колец», полная версия которого доступна только для подписчиков стрим-сервиса. Премьера проекта состоится 2 сентября 2022 года.

Действие сериала развернется за тысячи лет до формирования Братства Кольца. А именно после поражения Моргота и разгадки тайны, где находится его верный ученик Саурон. Последний исчез во время войны, почти уничтожив все. Тогда молодая версия эльфийской владычицы Галадриэль приняла на себя командование Северными армиями, чтобы найти Саурона и оставшихся союзников Моргота.

В шоу поклонники познакомятся с ранними версиями персонажей и мест, которые известны им по кинотрилогии Питера Джексона. Например, с королевством гномов Кхазад-дум, а также с молодой версией Исилдура, который позже станет легендой, получив Кольцо Всевластья после победы над Сауроном. Зрители также увидят полуэльфа Элронда. Он много лет спустя станет правителем Ривенделла.

В проекте снимутся Ленни Генри («Гарри Поттер и узник Азкабана»), Роберт Арамайо («Игра престолов»), Назанин Бониади («Отель Мумбаи: Противостояние»), Морфидд Кларк («Темные начала»), Оуайн Артур («Смерть в раю») и другие.

Первые два сезона снимет режиссер Хуан Антонио Байона. Шоураннерами проекта выступят Дж.Д.Пейн и Патрик МакКей.

Премьера полноценного трейлера сериала запланирована на 14 июля.