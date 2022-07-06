«Тинькофф Банк» приостановил для физлиц исходящие SWIFT-переводы до 1 октября

«Тинькофф Банк» приостановил для физических лиц исходящие SWIFT-переводы во всех валютах до 1 октября. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба компании.

В банке также заявили: «„Тинькофф“ долгое время боролся за то, чтобы SWIFT-переводы, работа которых на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, оставались комфортным способом перевода денег. Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки».

В кредитной организации добавили, что приложат усилия, чтобы все SWIFT-переводы клиентов, ожидающие обработки, «были исполнены в разумные сроки».

Входящие SWIFT-переводы будут совершаться по текущим тарифам банка. Возможность их дальнейшего получения «полностью зависит от западных партнеров», — сообщили в компании.

Деньги, полученные в виде комиссий по валютным счетам и переводам, «Тинькофф» пообещал направить на благотворительность.

В июне кредитная организация ввела плату за обслуживание счетов в иностранной валюте, резко повысила минимальную сумму SWIFT-переводов до 20 тыс. долларов и ввела комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах стерлингов.

Отныне она составляет 3% от суммы перевода, но не менее 200 условных единиц в валюте счета и не более суммы перевода.