Студенты, участвовавшие в борьбе с COVID-19, получат преимущество при поступлении в ординатуру

Студенты медицинских образовательных учреждений, участвующие в борьбе с COVID-19 в качестве волонтеров, получат преимущество при поступлении в ординатуру. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на постановление правительства.

Так, согласно постановлению, российским и иностранным гражданам, поступающим в ординатуру, будут начисляться баллы за индивидуальные достижения. Участие не менее 150 часов в волонтерской программе по борьбе с коронавирусом будет оцениваться в 20 баллов при поступлении.

В Минздраве подчеркнули, что данная норма будет действовать для всех учреждений высшего образования.

Наибольшее число баллов поступающим дадут работа в медицинской или фармацевтической организации для сотрудников с высшим образованием (100 баллов при стаже от 9 месяцев до 1,5 лет, 150 баллов — свыше 1,5 лет) и диплом с отличием (55 баллов).

1 июля Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения в России. В ведомстве отметили, что за четыре месяца в России недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза — с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06 — и находится на минимальных значениях с начала пандемии.