Сооснователь и барабанщик Blur Дейв Раунтри записал дебютную сольную песню «London Bridge»

Сооснователь и барабанщик брит-поп-группы Blur Дейв Раунтри выпустил дебютный сольный сингл «London Bridge». Его можно послушать здесь.
Песня войдет в первый альбом музыканта, его релиз намечен на 2022 год, рассказал Раунтри, но не уточнил дату релиза и не раскрыл название пластинки.
По словам исполнителя, с Лондонским мостом у него связан ряд воспоминаний о временах, когда он только переехал в Лондон из города Колчестера в графстве Эссекс — Раунтри сделал это, чтобы присоединиться к музыкантам, которые впоследствии образовали Blur.
«Я просто смотрел на происходящее вокруг, ко мне приходили мысли, которые меняли мою жизнь, я должен был принимать решения — все это вызывало беспокойство. Мне нужно было побороть ту нечистую силу, что была связана с Лондонским мостом», — заявил он.
Раунтри записал с Blur все восемь студийных альбомов группы — от «Leisure» (1992) до «The Magic Whip» (2015). Он был участником и предтечи Blur — недолго просуществовавшего в конце 1980-х проекта Seymour.
Предлагаем перечитать архивный материал «Афиши», вышедший в июле 2013 года. В нем рассказана история британского коллектива — с ранних дней до слухов о новом альбоме, которым впоследствии станет «The Magic Whip».