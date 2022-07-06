Сооснователь и барабанщик Blur Дейв Раунтри записал дебютную сольную песню «London Bridge»

Сооснователь и барабанщик брит-поп-группы Blur Дейв Раунтри выпустил дебютный сольный сингл «London Bridge». Его можно послушать здесь.

Песня войдет в первый альбом музыканта, его релиз намечен на 2022 год, рассказал Раунтри, но не уточнил дату релиза и не раскрыл название пластинки.

По словам исполнителя, с Лондонским мостом у него связан ряд воспоминаний о временах, когда он только переехал в Лондон из города Колчестера в графстве Эссекс — Раунтри сделал это, чтобы присоединиться к музыкантам, которые впоследствии образовали Blur.

«Я просто смотрел на происходящее вокруг, ко мне приходили мысли, которые меняли мою жизнь, я должен был принимать решения — все это вызывало беспокойство. Мне нужно было побороть ту нечистую силу, что была связана с Лондонским мостом», — заявил он.