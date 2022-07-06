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Суд оштрафовал «Новую газету» на 300 тыс. рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 19:11

Симоновский суд Москвы оштрафовал «Новую газету» на 300 тыс. рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным издания, «Новая газета» нарушила статью КоАП о распространении СМИ заведомо недостоверной информации. Максимальный штраф по ней — 500 тыс. рублей.

О каком именно материале, содержащем дезинформацию, идет речь, не уточняется.

28 марта «Новая газета» приостановила работу до окончания российской «военной спецоперации» на территории Украины. Выпуск газеты прекратился, а на сайте издания появляются только тексты, связанные с редакцией и главным редактором Дмитрием Муратовым.

Перед этим редакция и учредитель «Новой газеты» получили второе предупреждение от Роскомнадзора за якобы «упоминание НКО-иноагента без маркировки». Два предупреждения Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ, отметило тогда издание.

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