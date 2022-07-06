Экс-замминистра культуры Григория Пирумова приговорили к 8,5 года тюрьмы за хищение бюджетных денег

Бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за хищение бюджетных средств. Такое решение вынес Красногорский суд Московской области, сообщил ТАСС.

Пирумову предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима. Его признали виновным в хищении около 900 млн рублей в ходе строительства зданий музея Эрмитаж в Петербурге.

Экс-чиновник намерен обжаловать приговор. Он не признает свою вину в мошенничестве, легализации средств и создании организованной преступной группы или участии в ней.

Наряду с Пирумовым фигурантами дела стали еще несколько человек: экс-глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников, бывший председатель правления банка «Нефтяной альянс» Олег Гривор, сотрудники «Горизонта» Василий Рогов и Юлия Бегезе. Все они также были признаны виновными.

Колесникова осудили на восемь лет тюрьмы. Кроме того, ему назначили штраф в 1,5 млн рублей. Гривор получил наказание в виде семи лет лишения свободы условно и штраф в 1,2 млн, Рогов и Бегезе — шесть лет лишения свободы условно и штраф в 500 тыс.

Ранее Пирумов уже был осужден за мошенничество. В 2017 году его приговорили к 1,5 года лишения свободы, однако в колонии бывший замминистра так и не оказался. Его отпустили в зале суда в связи с отбытием срока наказания.

По данным следствия, Пирумов вместе с сообщниками похитил с 2012 по 2016 год свыше 116 млн рублей. Он, по мнению следствия, заключал контракты на реставрацию по завышенным ценам. Свою вину в этих преступлениях экс-замглавы Минкульта признал.