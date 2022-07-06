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Третьяковка заказала пуленепробиваемую капсулу для полотна Репина «Иван Грозный и сын его Иван»

Денис Ламехов
Сегодня в 13:13

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что музей заказал пуленепробиваемую капсулу для полотна Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», отреставрированного после нападения. Ее слова передает РИА «Новости».

По словам Трегуловой, таким же материалом закрыты картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» и «Весна» в галерее Уффици во Флоренции.

Руководитель музея выразила надежду, что работа вернется в постоянную экспозицию Третьяковки уже осенью. Сейчас полотно находится в хранилище.

Картину Репина в 2018 году повредил посетитель Третьяковской галереи Игорь Подпорин. Холст был разорван в трех местах, пострадала авторская рама.

Мужчина решил, что «картина неправильная — Иван Грозный не убивал своего сына, поэтому ее нужно было порвать». Он сообщил, что перед нападением выпил водки.

Ущерб произведению оценили в 30 млн рублей. Было заведено уголовное дело по части второй статьи 243 УК (уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия). В 2019 году суд приговорил Подпорина к 2,5 года колонии общего режима.

Реставрация полотна завершилась в мае 2022-го, ее результаты продемонстрировали представителям СМИ. Трегулова отметила, что после пресс-показа музею удалось найти спонсора на изготовление защитной капсулы.

В 1913 году на картину уже нападали вандалы. Иконописец и старообрядец Абрам Балашов в припадке ярости нанес картине три удара ножом. Тогда сильно пострадали лица изображенных, Репину пришлось рисовать их практически с нуля.

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