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IKEA предложила оформлять заказы на прощальной распродаже через заявки, но затем заморозила их прием

Денис Ламехов
Сегодня в 11:21

Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA предложила оформлять заказы на прощальной распродаже перед уходом с российского рынка с помощью заявок. Однако затем их прием был приостановлен, следует из объявления на сайте ретейлера.

«В данный момент мы обрабатываем полученные заявки. Прием новых заявок запустится немного позже. Следите за обновлениями на нашем сайте», — указано в сообщении.

Также компания ввела ряд ограничений:

— максимальная сумма покупки не должна превышать 1 млн рублей;
— в одном заказе не может быть более 70 единиц одного и того же товара;
— общий вес товаров не должен превышать 1 тонну.

В IKEA добавили: «Некоторые артикулы (такие как петли, реечное дно и т. д.) можно купить только в составе комбинации либо не более 10 штук (петли) и 1 штуки (комплект для реечного дна и перекладины) в одной заявке».

3 марта IKEA приостановила деятельность в России и Беларуси, а в середине июня сообщила о сокращении бизнеса в РФ и планах по продаже всех четырех фабрик в стране. Часть российских сотрудников шведского производителя уволят, принадлежащие ему торговые центры «Мега» продолжат работать.

На фоне этого шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома устроила финальную распродажу, чтобы избавиться от оставшихся товаров на своих российских складах. Закрытая офлайн-распродажа только для сотрудников IKEA стартовала 27 июня. Все остальные должны были присоединиться к ней онлайн 1 июля, но позже ее открытие перенесли на 5 июля.

5 июля в полночь ресурс перестал работать. Некоторые пользователи жаловались, что невозможно оформить заказ, кто‑то получил уведомление об ошибке при попытке авторизоваться, а у кого‑то сайт не открывался вовсе. Ретейлер приостановил прием заказов на своем сайте из‑за технических проблем.

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