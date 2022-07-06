В России впервые приговорили к ограничению свободы за продажу читов для World of Tanks

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Андрея Кирсанова к 2,5 годам ограничения свободы по первому в России уголовному делу по киберпреступлению. Об этом сообщает ТАСС.

Кирсанова признали виновным в продаже читов к компьютерной игре World of Tanks. В течение 2,5 лет ему запрещено выезжать за пределы Екатеринбурга и менять место жительства без согласия государственного органа, осуществляющего надзор. Кроме того, Кирсанов обязан являться в полицию один раз в месяц для регистрации.

Сам осужденный заявил, что приговором доволен и обжаловать его не будет.

В отношении Кирсанова было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 73 УК России («Создание и распространение вредоносных компьютерных программ»). Его обвинили в создании сайта по продаже читов для игр World of Tanks и World of Warships. Разработчик игр оценил ущерб от действий Кирсанова в 670 млн рублей.

Молодой человек с 2015 года продавал боты автоприцеливания для компьютерных игр. Доступ к ним стоил от 25 до 2000 рублей, стоимость зависела от количества боев.

Таким образом, Кирсанов стал первым в России, кого обвинили в совершении киберпреступления в области игровой индустрии. Максимальное наказание по этой статье — 5 лет тюрьмы.