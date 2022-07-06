перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Хоккеист сборной Иван Федотов попал в госпиталь Минобороны 17:57
Собянин анонсировал создание платформы для сборки электромобилей «москвич» 17:10
В Японии покрасили Porsche в самую черную краску в мире. Она поглощает почти весь свет 16:40
В России впервые приговорили к ограничению свободы за продажу читов для World of Tanks 16:30
Игорь Иванко/Агентство «Москва»
«Яндекс Карты» позволят отмечать места, доступные людям с инвалидностью 16:01
Экс-директор ИНИОН академик Юрий Пивоваров заочно арестован в Москве 15:21
Фильм Александра Сокурова «Сказка» вошел в основную программу кинофестиваля в Локарно 15:06
Минюст утвердил новые правила содержания в колониях, СИЗО и исправцентрах 14:56
Студенты, участвовавшие в борьбе с COVID-19, получат преимущество при поступлении в ординатуру 14:38
Prime Video/YouTube
Загадочный метеорит в новом тизере сериала по вселенной «Властелина Колец» 14:12
Солистка Ла Скала и Римской оперы Даниэла Скиллачи выступит на фестивале «Тремоло» в Тольятти 14:04
В музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдет театральный фестиваль «Толстой» 13:47
Третьяковка заказала пуленепробиваемую капсулу для полотна Репина «Иван Грозный и сын его Иван» 13:13
«Тинькофф Банк» приостановил для физлиц исходящие SWIFT-переводы до 1 октября 12:45
Changbok Ko/Unsplash
Правительство одобрило соглашение о взаимном признании образования между Россией и ЛНР 12:18
В России крупнейший завод по производству вторичного свинца прервал работу 11:56
IKEA предложила оформлять заказы на прощальной распродаже через заявки, но затем заморозила их прием 11:21
Сооснователь и барабанщик Blur Дейв Раунтри записал дебютную сольную песню «London Bridge» 10:12
«My loneliness is killing me»: Захарова отреагировала на заявление Госдепа песней Бритни Спирс 9:58
The CW Network/YouTube
Премьера «Винчестеров» состоится в октябре 9:15

В России впервые приговорили к ограничению свободы за продажу читов для World of Tanks

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:30

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Андрея Кирсанова к 2,5 годам ограничения свободы по первому в России уголовному делу по киберпреступлению. Об этом сообщает ТАСС.

Кирсанова признали виновным в продаже читов к компьютерной игре World of Tanks. В течение 2,5 лет ему запрещено выезжать за пределы Екатеринбурга и менять место жительства без согласия государственного органа, осуществляющего надзор. Кроме того, Кирсанов обязан являться в полицию один раз в месяц для регистрации.

Сам осужденный заявил, что приговором доволен и обжаловать его не будет.

В отношении Кирсанова было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 73 УК России («Создание и распространение вредоносных компьютерных программ»). Его обвинили в создании сайта по продаже читов для игр World of Tanks и World of Warships. Разработчик игр оценил ущерб от действий Кирсанова в 670 млн рублей.

Молодой человек с 2015 года продавал боты автоприцеливания для компьютерных игр. Доступ к ним стоил от 25 до 2000 рублей, стоимость зависела от количества боев.

Таким образом, Кирсанов стал первым в России, кого обвинили в совершении киберпреступления в области игровой индустрии. Максимальное наказание по этой статье — 5 лет тюрьмы.

События недели на afisha.ru
фестиваль
Архстояние-2022: Счастье есть?
комедия
Главная роль
Испанская метакомедия про киношников с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом
джаз
Hot Havana Orchestra
ужасы
Проклятие Артура
Подростки пробираются в дом и натыкаются там на древнее зло
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Развод. Фильм первый
Молодожены пытаются продать ипотечную квартиру и скандалят
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Андрей Кирсанов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить