Украина получила статус кандидата в ЕС, Хаски выпустил два трека и другие новости дня

Европейский совет предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз. После проведения ряда реформ его также дадут Грузии.

«Коммерсант» сообщил, что силовики проводят в «Ельцин-центре» проверку из‑за распространения экстремистской литературы, которую изъяли у уральского «Мемориала» (признан иноагентом). В пресс-службе организации эту информацию назвали вбросом.

Производитель сырков «Б.Ю.Александров» переименует их в «А.Ростагрокомплекс». Все из‑за иска дочери основателя бренда Бориса Александрова, которая потребовала 1,49 млрд рублей за использование товарного знака.

«Аэрофлот» запустил молодежный тариф на авиабилеты. Россияне в возрасте от 12 до 23 лет смогут купить билеты на перелеты внутри страны по сниженным ценам. Так, рейс из Москвы до Петербурга обойдется в 1500 рублей.

«Яндекс Еда» разрешила пользователям удалять данные о заказах после скандала с утечкой. Кроме того, из приложения можно стереть личную информацию, включая адреса для доставки.

Верховный суд США отменил постановление 1973 года о правах на аборт в стране. Теперь федеральные власти не гарантируют права на аборт, соответствующие нормы придется вырабатывать на уровне отдельных штатов.

Netflix уволил еще 300 своих сотрудников — около 4% всего штата. Это уже второй раунд сокращений в компании, причина — резкое уменьшение числа подписчиков из‑за российской «спецоперации» и жесткой конкуренции.

Хаски представил первые два трека в рамках своего сайд-проекта DJ Hvost — «Эскимо» и «Горячая линия». По словам музыканта, проект появился в результате распада его личности и остается тайной даже для него.

Эминем и Снуп Догг выпустили клип на совместный трек «From the D 2 the LBC». Он частично анимирован — в мультяшной части ролика рэперы превращаются в обезьян, похожих на персонажей вселенной BAYC.

Звезда «Шазам!» Закари Леви исполнит главную роль в перезапуске франшизы «Дети шпионов». Картина расскажет о детях спецагентов, которые невольно помогают разработчику игр выпустить компьютерный вирус.

Джордж Мартин подтвердил производство сиквела «Игры престолов» о Джоне Сноу с Китом Харрингтоном в главной роли. По его словам, рабочее название проекта — «Сноу».