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Крис Эванс впервые за семь лет сменил свой iPhone 21:56
ЕС утвердил вступление Хорватии в зону евро 20:55
Soccer Mommy записала свой третий альбом «Sometimes, Forever». Его продюсировал Дэниел Лопатин 20:39
Украина получила статус кандидата в ЕС, Хаски выпустил два трека и другие новости дня
20:29 дайджест
Little Big сняли антивоенный клип «Generation Cancellation». Группа уехала в Лос-Анджелес 19:38
Эминем и Снуп Догг выпустили клип на фит «From the D 2 the LBC» 19:07
respektor/Twitter
Регина Спектор выпустила первый за шесть лет альбом 18:58
«Аэрофлот» запустил тариф для молодежи. Из Москвы в Петербург можно улететь за 1500 рублей 17:59
С шоколада Toblerone пропадет пометка «швейцарский» 17:53
Верховный суд США отменил постановление о праве на аборт 17:30
Кто такой Дмитрий Солнышко Медведев? И почему он всех любит, а не ненавидит 17:23
Lazaro Rodriguez/Unsplash
В России на 65% выросли продажи электрокаров 16:50
Netflix уволил еще 300 сотрудников после уменьшения числа подписчиков 16:48
Хаски представил два новых трека под псевдонимом DJ Hvost 16:05
«Нас берегут от самих себя»: инди-рокеры Harajiev Smokes Virginia! выпустили антиутопичный клип 15:32
Сырки «Б.Ю.Александров» переименуют в «А.Ростагрокомплекс» 15:28
Paramount Plus/YouTube
Гейтен Матараццо и Агури Райс в трейлере комедии «Honor Society» 15:11
«Надеюсь, редактору радио не влетело»: как появился фейк об освященном квасе, заменившем кока-колу 14:59
Лавров заявил, что ЕС и НАТО создают коалицию для войны с Россией, и сравнил их с Третьим рейхом 14:27
Джордж Мартин подтвердил работу над сиквелом «Игры престолов» о Джоне Сноу 13:52
Дайджест

Украина получила статус кандидата в ЕС, Хаски выпустил два трека и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:29

Европейский совет предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз. После проведения ряда реформ его также дадут Грузии.

«Коммерсант» сообщил, что силовики проводят в «Ельцин-центре» проверку из‑за распространения экстремистской литературы, которую изъяли у уральского «Мемориала» (признан иноагентом). В пресс-службе организации эту информацию назвали вбросом.

Производитель сырков «Б.Ю.Александров» переименует их в «А.Ростагрокомплекс». Все из‑за иска дочери основателя бренда Бориса Александрова, которая потребовала 1,49 млрд рублей за использование товарного знака.

«Аэрофлот» запустил молодежный тариф на авиабилеты. Россияне в возрасте от 12 до 23 лет смогут купить билеты на перелеты внутри страны по сниженным ценам. Так, рейс из Москвы до Петербурга обойдется в 1500 рублей.

«Яндекс Еда» разрешила пользователям удалять данные о заказах после скандала с утечкой. Кроме того, из приложения можно стереть личную информацию, включая адреса для доставки.

Верховный суд США отменил постановление 1973 года о правах на аборт в стране. Теперь федеральные власти не гарантируют права на аборт, соответствующие нормы придется вырабатывать на уровне отдельных штатов.

Netflix уволил еще 300 своих сотрудников — около 4% всего штата. Это уже второй раунд сокращений в компании, причина — резкое уменьшение числа подписчиков из‑за российской «спецоперации» и жесткой конкуренции.

Хаски представил первые два трека в рамках своего сайд-проекта DJ Hvost — «Эскимо» и «Горячая линия». По словам музыканта, проект появился в результате распада его личности и остается тайной даже для него.

Эминем и Снуп Догг выпустили клип на совместный трек «From the D 2 the LBC». Он частично анимирован — в мультяшной части ролика рэперы превращаются в обезьян, похожих на персонажей вселенной BAYC.

Звезда «Шазам!» Закари Леви исполнит главную роль в перезапуске франшизы «Дети шпионов». Картина расскажет о детях спецагентов, которые невольно помогают разработчику игр выпустить компьютерный вирус.

Джордж Мартин подтвердил производство сиквела «Игры престолов» о Джоне Сноу с Китом Харрингтоном в главной роли. По его словам, рабочее название проекта — «Сноу».

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