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Верховный суд США отменил постановление о праве на аборт

Семён Гудошников
Сегодня в 17:30

Верховный суд США отменил постановление 1973 года, согласно которому федеральные власти страны гарантируют право на аборт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебное решение.

«Конституция не дает права на аборт <…> [постановление о правах на аборт] отменено; полномочия по регулированию абортов возвращены народу и его избранным представителям», — говорится в судебном решении.

Теперь вырабатывать нормы о праве на аборт нужно будет на уровне отдельных штатов. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее уже пытались значительно ужесточить данные нормы.

Через несколько минут после обнародования решения Верховного суда генпрокурор штата Миссури подписал закон о запрете абортов. Ожидается, что прерывание беременности окажется под запретом полностью или частично в более чем 20 американских штатах.

1 сентября 2021 года штат Техас принял строгий закон, который запрещает делать аборт после того, как у плода обнаружено сердцебиение. Обычно это происходит на шестой неделе беременности. Положения закона не делают исключений даже для случаев изнасилования или инцеста. Во всех 50 штатах прошли акции против решения техасских властей. Действие закона приостановили, но затем жесткие нормы заработали вновь.

В мае 2022 года газета Politico опубликовала проект решения Верховного суда, которое отменяет право на аборты на федеральном уровне. После этого в США также прошел ряд митингов.

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