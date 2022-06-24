«Аэрофлот» запустил тариф для молодежи. Из Москвы в Петербург можно улететь за 1500 рублей

«Аэрофлот» запустил новый тариф — «Молодежный». Россияне в возрасте от 12 до 23 лет могут купить билеты на перелеты внутри страны по сниженным ценам. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Перелет в один конец из Москвы в Петербург по новому тарифу обойдется в 1500 рублей, в Екатеринбург — 3500 рублей, в Сочи — 5500 рублей. В стоимость уже включены все таксы, сборы и одно место багажа.

Запуск нового тарифа «Аэрофлот» приурочил к Дню молодежи, который отмечается 27 июня. Купить билеты в рамках акции и совершить перелет нужно до 31 декабря 2022 года. Дополнительная скидка предусмотрена и для детей от двух до 12 лет, которые путешествуют с пассажиром в категории «Молодежь».

Тариф действует на всех прямых рейсах «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» под кодом SU из Москвы, Петербурга и Красноярска в другие пункты в РФ. Распространяется он и на транзитные маршруты через эти три города. Узнать подробности и купить билеты можно на странице акции.

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский выразил надежду, что новый тариф поможет российской молодежи открывать свою страну. «Мы уверены, что, познавая Россию, молодое поколение — наше будущее, наше продолжение — будет по праву гордиться ее уникальной культурой и славной историей», — заявил он.

В начале июня «Аэрофлот» запустил прямые полеты в Сочи из девяти городов России — Петербурга, Казани, Омска, Перми, Уфы, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Тюмени. А с 10 июня — из Москвы во Владикавказ.

Перевозчик возобновил регулярные полеты и по ряду зарубежных направлений. Из Шереметьево вновь можно улететь в турецкие Анталью и Стамбул, индийский Дели и на Мальдивы. А из Сочи «Аэрофлот» теперь летает в шесть стран — Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан.