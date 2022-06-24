Хаски представил два новых трека под псевдонимом DJ Hvost

Рэпер Хаски представил первый релиз своего сайд-проекта DJ Hvost. Это два трека — «Эскимо» и «Горячая линия».

Вот как новый проект описал сам Хаски: «Распад моей личности продолжается. Недавно от нее отпочковался DJ Hvost. Он пишет музыку, пока я сплю, используя лоуфайные приемы и позабытые технологии. Темная история. Эта фигура окутана тайной даже для меня, и я никому не советую лезть в это осиное гнездо, суки».

По словам Хаски, первые два трека напоминают его соседу Николаю Николаевичу «отрывки из пиратского радиоэфира, они могут вызвать ощущение ностальгии по чему-то, чего никогда не было». Соседка Анна Демидовна характеризует звучание релиза как «одновременно потустороннее и чувственное», поделился музыкант.

Хаски говорил, что сайд-проект появился, когда он работал над новым альбомом. «Я писал альбом, но перегрелся и перегорел (именно в таком порядке). Решил взять паузу. Само собой получилось несколько лефтфилд-треков», — отмечал он.