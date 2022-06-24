перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Аэрофлот» запустил тариф для молодежи. Из Москвы в Петербург можно улететь за 1500 рублей 17:59
С шоколада Toblerone пропадет пометка «швейцарский» 17:53
Верховный суд США отменил постановление о праве на аборт 17:30
Кто такой Дмитрий Солнышко Медведев? И почему он всех любит, а не ненавидит 17:23
Lazaro Rodriguez/Unsplash
В России на 65% выросли продажи электрокаров 16:50
Netflix уволил еще 300 сотрудников после уменьшения числа подписчиков 16:48
Хаски представил два новых трека под псевдонимом DJ Hvost 16:05
«Нас берегут от самих себя»: инди-рокеры Harajiev Smokes Virginia! выпустили антиутопичный клип 15:32
Сырки «Б.Ю.Александров» переименуют в «А. Ростагрокомплекс» 15:28
Paramount Plus/YouTube
Гейтен Матараццо и Агури Райс в трейлере комедии «Honor Society» 15:11
«Надеюсь, редактору радио не влетело»: как появился фейк об освященном квасе, заменившем кока-колу 14:59
Лавров заявил, что ЕС и НАТО создают коалицию для войны с Россией, и сравнил их с Третьим рейхом 14:27
Джордж Мартин подтвердил работу над сиквелом «Игры престолов» о Джоне Сноу 13:52
На ютьюбе вышел первый российский сериал об истории феминизма «Fem Is» 13:42
Владислав Фальшивомонетчик/Wikimedia Commons
«Коммерсант» сообщил о проверке «Ельцин-центра» силовиками. Представители площадки опровергли это Обновлено в 13:08
Клиенты «Яндекс Еды» теперь могут удалять данные о своих заказах 13:06
Пиотровский: Россия «совершает глобальные преобразования», война — самоутверждение нации 12:38
Кадр из фильма «Титаник»
«Титаник» вновь вернется в кинотеатры в 2023 году 11:23
Закари Леви из «Шазам!» сыграет главную роль в перезапуске «Детей шпионов» от Netflix 10:18
Украина и Молдавия получили статус кандидатов в ЕС. Грузии его смогут предоставить после ряда реформ 9:57

Хаски представил два новых трека под псевдонимом DJ Hvost

Семён Гудошников
Сегодня в 16:05

Рэпер Хаски представил первый релиз своего сайд-проекта DJ Hvost. Это два трека — «Эскимо» и «Горячая линия».

Вот как новый проект описал сам Хаски: «Распад моей личности продолжается. Недавно от нее отпочковался DJ Hvost. Он пишет музыку, пока я сплю, используя лоуфайные приемы и позабытые технологии. Темная история. Эта фигура окутана тайной даже для меня, и я никому не советую лезть в это осиное гнездо, суки».

По словам Хаски, первые два трека напоминают его соседу Николаю Николаевичу «отрывки из пиратского радиоэфира, они могут вызвать ощущение ностальгии по чему-то, чего никогда не было». Соседка Анна Демидовна характеризует звучание релиза как «одновременно потустороннее и чувственное», поделился музыкант.

Хаски говорил, что сайд-проект появился, когда он работал над новым альбомом. «Я писал альбом, но перегрелся и перегорел (именно в таком порядке). Решил взять паузу. Само собой получилось несколько лефтфилд-треков», — отмечал он.

События недели на afisha.ru
приключение
Дикая
Таисия Вилкова летит в Ниццу, а попадает в тайгу
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
фантастика
Род мужской
Актуальный хоррор Алекса Гарленда про страх женского перед мужским
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить