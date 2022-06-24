Украина и Молдавия получили статус кандидатов в ЕС. Грузии его смогут предоставить после ряда реформ

Европейский совет предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Об этом в твиттере написали премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и глава Евросовета Шарль Мишель.

«Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути в ЕС», — написал Мишель. Он поздравил президентов и народы Украины и Молдавии, а также заявил: «Наше будущее вместе».

За скорейшее предоставление этим странам статуса кандидатов в ЕС ранее подавляющим большинством проголосовали члены Европарламента. Парламентарии призвали оперативно дать его и Грузии, но после проведения необходимых реформ. Шарль Мишель подтвердил, что власти ЕС готовы предоставить Тбилиси статус кандидата, «как только будут решены оставшиеся приоритеты».

17 июня предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов рекомендовала Еврокомиссия. Председательница комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что для переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий. Среди них — реформа по усилению судебной системы, борьба с коррупцией и деолигархизация. Фон дер Ляйен подчеркнула, что после получения такого статуса страна «может быстро двигаться в ЕС, но может двигаться и в обратную сторону при отсутствии необходимого прогресса».

Грузии Еврокомиссия дать статус страны — кандидата в Евросоюз пока не рекомендовала. К данному вопросу пообещали вернуться, если Грузия выполнит ряд условий. Среди них устранение политической поляризации, курс на деолигархизацию, судебная реформа, оперативные меры по защите прав человека, обеспечение свободной, независимой медиасреды и другие.