Джордж Мартин подтвердил работу над сиквелом «Игры престолов» о Джоне Сноу

Автор «Игры престолов» Джордж Мартин подтвердил производство сиквела с Китом Харингтоном в главной роли, а также объявил рабочее название сериала «Сноу» (Snow). Об этом писатель рассказал в своем личном блоге.

«Да, именно Кит Харингтон подал нам эту идею. Я не могу пока называть имена сценаристов/шоураннеров, так как об этом еще нельзя говорить… но Кит привел свою команду в проект, и они потрясающие», — написал Мартин.

События «Сноу» будут происходить после финала «Игры престолов». The Hollywood Reporter пишет, что в теории к проекту могут присоединиться и другие выжившие персонажи — Арья Старк, Санса Старк и Бриенна Тарт.

В настоящий момент в разработке у HBO находятся семь проектов в дополнение к грядущему сериалу «Дом дракона», который выйдет 21 августа. В нем расскажут историю гражданской войны в доме Таргариенов примерно за 200 лет до событий в «Игре престолов».