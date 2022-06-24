Эминем и Снуп Догг выпустили клип на фит «From the D 2 the LBC»

Этим треком артисты публично заявили, что мини-конфликт между ними разрешен. В прошлом году Снуп Догг не назвал Dr. Dre, когда перечислял любимых рэперов. В ответ Эминем выпустил песню «Zeus» с небольшим подколом в сторону оппонента. Но до дальнейших разбирательств не дошло — Догг сказал, что они все еще друзья.