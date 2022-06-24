«Коммерсант» сообщил о проверке «Ельцин-центра» силовиками. Представители площадки опровергли это

Сотрудники Центра по профилактике экстремизма пришли с проверкой в «Ельцин-центр». Об этом пишет «Коммерсант-Урал» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным издания, проверка связана с распространением экстремистской литературы, которую вчера изъяли в офисе уральского «Мемориала»*.

Сейчас в «Ельцин-центре» проходит конференция «История сталинизма». На ней выступает один из руководителей «Мемориала» Анатолий Свечников.

По словам источника издания, сотрудники центра «Э» проведут со Свечниковым беседу, после чего отпустят. Задерживать правозащитника не станут.

Накануне силовики провели обыск в екатеринбургском «Мемориале» и задержали главу организации Алексея Мосина. Источник ТАСС заявил, что в офисе правозащитной организации была найдена книга Литвиненко и Фельштинского «ФСБ взрывает Россию». В 2015 году она была признана в РФ экстремистским материалом.

Собеседник издания добавил, что всего из организации было изъято более 150 материалов, в том числе плакаты за свободу Алексея Навального, книги «Облачная демократия» Леонида Волкова** и Федора Крашенинникова, «Провинциальный фашизм», несколько комиксов и другое.

*«Мемориал» включен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

**Леонид Волков внесен в реестр физических лиц-иноагентов.