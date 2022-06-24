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Закари Леви из «Шазам!» сыграет главную роль в перезапуске «Детей шпионов» от Netflix

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:18

Закари Леви («Шазам!»), Джина Родригес («Аннигиляция»), Эверли Карганилья («День „да“») и Коннор Эстерсон исполнят главные роли в перезапуске франшизы «Дети шпионов» для Netflix. Об этом сообщает Deadline.

Актеры сыграют членов семьи секретных спецагентов.

Перезапуском истории займется создатель франшизы Роберт Родригес. Он вновь срежиссирует, напишет сценарий и спродюсирует новых «Детей шпионов». Его соавтором станет Рейсер Родригес («Приключения Шаркбоя и Лавы»).

Грядущий фильм расскажет о детях секретных агентов, которые невольно помогают влиятельному разработчику игр выпустить компьютерный вирус. В итоге это дает ему контроль над всеми технологиями.

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