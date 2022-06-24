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Сырки «Б.Ю.Александров» переименуют в «А. Ростагрокомплекс»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:28

Дочь умершего в 2020 году создателя бренда «Б.Ю.Александров» Бориса Александрова Екатерина подала в Арбитражный суд Подмосковья несколько исков к юрлицам, отвечающим за выпуск сырков. Об этом пишет Forbes.

По двум из них она требует возместить 1,49 млрд рублей для компенсации ее убытков, а также изъять из оборота и уничтожить все товары и упаковки, на которых есть изображение товарных знаков «Б.Ю.Александров».

Другие подробности об исковых требованиях и их причинах не раскрываются.

По информации Forbes, вслед за исками «Ростагрокомплекс» изменил логотип сырков с «Б.Ю.Александров» на «А. Ростагрокомплекс».

Екатерина — владелец основных товарных знаков. Александров передал бренд ей в собственность незадолго до своей смерти. Юридически она стала владеть ими в декабре 2020 года.

После смерти отца Александрова заключила три лицензионных договора с нынешним производителем сырков. Компания получила право использования знаков «Б.Ю.Александров Gourmet», «Б.Ю.Александров» и «Б.Ю.Александров Mini Biscuini» и за это должна была выплачивать 10% выручки без НДС с ноября 2020 года по первому бренду и по 4% без НДС с января 2021-го по второму и третьему.

В 2021 году «Ростагрокомплекс» нарушил свою обязанность по выплатам, но продолжил выпускать и продавать продукцию под этими брендами. Екатерина Александрова требует возместить эту задолженность либо перестать использовать товарные знаки.

На запрос о комментарии Александрова не ответила, ее адвокат сообщил, что пока не будет делать публичных заявлений, а в «Ростагрокомплексе» сказали, что не дают комментариев и «никакой информации нет».

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