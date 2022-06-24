Клиенты «Яндекс.Еды» теперь могут удалять данные о своих заказах

Пользователи «Яндекс.Еды» теперь могут удалять информацию о своих заказах. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
Эта функция доступна в личном кабинете «Яндекс ID» с помощью инструмента для управления данными. В настоящее время пользователи могут стереть из профиля доставленные и завершенные заказы, а также и другую информацию о себе, среди которой адреса для доставки.
Инструмент для управления данными появился в «Яндекс ID» летом 2021 года. С момента запуска в него добавили более 30 сервисов — в том числе «Кинопоиск», «Алиса», «Музыка», «Драйв», «Маркет», «Услуги» и другие.
22 марта в сети стала распространяться карта с данными клиентов «Яндекс.Еды». Об утечке информации сервис сообщил еще 1 марта и пообещал сделать все возможное, чтобы минимизировать распространение данных.
23 марта Роскомнадзор составил административный протокол в отношении сервиса доставки «Яндекс.Еда» за нарушение законодательства о персональных данных.