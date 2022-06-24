Клиенты «Яндекс.Еды» теперь могут удалять данные о своих заказах

Пользователи «Яндекс.Еды» теперь могут удалять информацию о своих заказах. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Эта функция доступна в личном кабинете «Яндекс ID» с помощью инструмента для управления данными. В настоящее время пользователи могут стереть из профиля доставленные и завершенные заказы, а также и другую информацию о себе, среди которой адреса для доставки.