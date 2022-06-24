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Netflix уволил еще 300 сотрудников после уменьшения числа подписчиков

Виктория Шанина
Сегодня в 16:48

Стриминговая платформа Netflix провела второй раунд сокращений и уволила еще 300 человек. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление стриминга.

Это около 4% рабочей силы компании. Мера затронула только американских сотрудников.

«В то время как мы продолжаем инвестировать значительные средства в бизнес, мы внесли изменения, чтобы расходы увеличивались в соответствии с более медленным ростом наших доходов», — говорится в сообщении Netflix.

Сокращения связаны с уменьшением числа подписчиков стриминговой платформы. В отчете Netflix за первый квартал 2020 года говорится о первой потере подписчиков за всю историю компании — с января по март их число сократилось на 200 000, за весь период — на 700 000. Все из‑за «спецоперации» России на Украине и жесткой конкуренции на рынке стрим-сервисов.

На фоне этого заявления акции стриминга за сутки упали на 36%, а его рыночная стоимость уменьшилась более чем на 54 млрд долларов. По прогнозам, во втором квартале этого года компания может потерять еще 2 млн подписчиков.

В мае Netflix отказался от 150 своих сотрудников (около 2% штата). Кроме того, стриминг урезал расходы на анимационные проекты и отказался от нескольких проектов, включая адаптацию комикса Джеффа Смита «Боун» и фильма по книге Роальда Даля «The Twits».

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