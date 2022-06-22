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Принятие закона о пытках, смерть Пьера Нарцисса и другие новости дня
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Принятие закона о пытках, смерть Пьера Нарцисса и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:46

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который ужесточает наказание за пытки. Сроки за преступление составят от 4 до 12 лет или до 15 лет, если пострадавший погиб. Наказывать можно будет правоохранителей и в случае их бездействия.

Безымянную территорию у посольства США в Москве назвали площадью Донецкой Народной Республики. Она протянулась от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы.

Скончался певец Пьер Нарцисс, ему было 45 лет. Смерть наступила в результате остановки сердца после операции на почке, 21 июня.

Валентина Матвиенко призвала законодательно избавить русский язык от обилия иностранных слов. По ее словам, необходимо сохранять язык Пушкина и «прекратить эти все нововеяния, которые абсолютно неуместны».

​​Алексей Венедиктов* рассчитывает возобновить работу радиостанции «Эхо Москвы». Он планирует осуществить запуск на основе ЗАО «Эхо Москвы», сроки будут зависеть от решения суда.

Российские пограничники не выпустили Александра Сокурова в Финляндию, откуда он должен был лететь на конференцию в Милан. Режиссер обратился с жалобой в Совет по правам человека при президенте России.

Tele2 отказалась повышать стоимость безлимитного тарифа в полтора раза. После обсуждения ситуации с Минцифры и ФАС цены решили увеличить не более чем на 50 рублей.

Присяжные признали виновным Билла Косби в изнасиловании несовершеннолетней девушки в особняке Playboy в 1975 году. Год назад 84-летний американский комик досрочно вышел из тюрьмы, где отсидел два года за другое изнасилование.

Леа Сейду присоединилась к актерскому составу грядущего сиквела «Дюны». Она исполнит роль леди Марго — давней служительницы Сестричества.

Кинокомпания Warner Bros. показала финальный трейлер байопика «Элвис» База Лурманна про Элвиса Пресли. До мировой премьеры осталось всего несколько дней — она состоится 24 июня.

Пополнились списки музыкантов сразу двух фестивалей в Никола-Ленивце. Textasy, Cardinal & Nun и другие иностранцы в компании «Интуриста» и Kedr Livanskiy выступят на Signal, а в музыкальной программе «Архстояния» примут участие «Свидание», «Буерак», и Шарлот.

*Алексей Венедиктов внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

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