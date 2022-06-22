Территорию возле посольства США в Москве назвали площадью Донецкой Народной Республики

Безымянную территорию у посольства США в Москве назвали площадью Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ на сайте столичной мэрии.

В постановлении уточняется, что площадь протянулась от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненского Центрального административного округа города Москвы.

С инициативой о наименовании площади выступили 18 мая депутаты Мосгордумы от «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и «Моей Москвы». Они предложили назвать территорию возле посольства США в столице площадью Защитников Донбасса.

30 мая на портале «Активный гражданин» запустилось голосование по выбору названия безымянного места. В ходе него 44,69% человек отдали свой голос за вариант «площадь Донецкой Народной Республики». Всего в голосовании поучаствовали 278 684 человека.